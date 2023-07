Po Franciji nemiri še v Belgiji

V Franciji od torka noč za nočjo potekajo nemiri, potem ko je v pariškem predmestju Nanterre med prometno kontrolo policist ustrelil in ubil 17-letnika. Policist, ki je mladeniča ustrelil, se je za dejanje opravičil; toda izgredniki so znova zažigali avtomobile in smeti, razbijali izložbe ter plenili trgovine.

Nemiri in protesti so potekali v več francoskih mestih, med drugim v Marseillu, Grenoblu, Lillu in Lyonu, razširili pa so se tudi v sosednjo Belgijo. Policija je po besedah notranjega ministra Geralda Darmanina po vsej Franciji aretirala najmanj 667 ljudi, od tega velik del na širšem območju Pariza. »Naši policisti, žandarji in gasilci so se sinoči znova pogumno spopadli z izjemnim nasiljem,« je Darmanin zapisal na twitterju. Britanski BBC pa poroča, da je večina aretiranih v Franciji starih med 14 in 18 leti.

Sežgana vozila in oropane trgovine so neme priče človeškega nasilja. FOTO: Š Francois Lenoir, Reuters Pictures

Več trgovin v francoski prestolnici so izgredniki izropali, v Nanterru pa so na stene stavb pisali »maščevanje za Nahela«. V več krajih na širšem območju Pariza so oblasti uvedle policijsko uro, v Lillu in Tourcoingu na severu države pa so prepovedale javno zbiranje. Prav tako o nemirih poročajo iz Bruslja, kjer je policija aretirala okoli 30 ljudi.

Mati ubitega 17-letnika je v prvem intervjuju po smrti sina dejala, da za njegovo smrt ne krivi celotne policije, temveč le policista, ki je izstrelil smrtonosni strel. Priprti policist je obtožen uboja, orožje je uporabil nezakonito, za svoje dejanje pa se je opravičil. Kot so sporočili s tožilstva v Nanterru, bo 38-letnik ostal v priporu.

Izredne razmere bi lokalnim oblastem dale večja pooblastila, vključno z možnostjo uvedbe policijske ure in prepovedi demonstracij.

Francoska vlada je včeraj sporočila, da preučuje vse možnosti za vzpostavitev reda v državi, vključno z razglasitvijo izrednih razmer, je dejala francoska premierka Elisabeth Borne. Nemire je označila za »neznosne in neopravičljive«. Izredne razmere bi lokalnim oblastem dale večja pooblastila, vključno z možnostjo uvedbe policijske ure in prepovedi demonstracij. STA