Pilot umrl med poletom, 11 kilometrov nad Zemljinim površjem

Ko ste v letalu in v zraku, ste zelo omejeni in na voljo vam ni vse. Tudi najboljša zdravstvena nega ne, ki bi morebiti lahko rešila kakšno življenje.

Na nedeljskem poletu iz ameriškega Miamija v čilski Santiago se je te dni odvila prava drama. Medtem ko so potniki mirno sedeli in čakali, da prispejo na želeno destinacijo, se je njihov pilot Iván Andaur (56) znašel v hudi zdravstveni stiski. Zaradi izredno slabega počutja je odšel na stranišče, kjer pa se je zgrudil in obležal nezavesten.

Drama 11 kilometrov nad Zemljinim površjem

Ustrezno opolnomočeno osebje na letalu družbe Latam (na krovu sta bila zdravnika in medicinska sestra), ki je proti cilju drvelo okoli 900 kilometrov na uro in na višini okoli 11 kilometrov, se ga je trudilo pripeljati nazaj v življenje, a zaman. Za pilota je bil srčni zastoj usoden.

Medicinska sestra, tako New York Post, naj bi dejala, da ni bilo na voljo dovolj sredstev, da bi lahko opravili uspešno oživljanje. Kaj točno je s tem mislila, ni znano.

Hitri pristanek

Na srečo sta v pilotski kabini bila z njim še dva pilota, ki sta poskrbela za predčasen, a varen pristanek letala v Panami Cityu v Panami. V pičlih 28 minutah sta letalo uspešno prizemljila, a pilotu ni bilo več pomoči. Zdravstveno osebje, ki je prihitelo na kraj, je tako kapetana zračnega plovila lahko le razglasilo za pokojnega.

Slovenec rešil življenje

