Pijan za volanom: Slovenec na Hrvaškem zadel dva pešca, eden umrl

Županijsko državno tožilstvo v Zagrebu je po preiskavi zoper 40-letnega državljana Slovenije na zagrebško županijsko sodišče vložilo obtožnico zaradi povzročitve prometne nesreče, za katero mu po hrvaškem kazenskem zakoniku grozi od tri do dvanajst let zapora.

Iz obtožnice izhaja, da je 40-letnik 28. septembra okoli 18.15 v občini Veliko Trgovišće v naselju Dubrovčan, ki leži približno 40 kilometrov severozahodno od Zagreba, z 2,37 grama alkohola na kilogram krvi vozil osebni avtomobil. »Med vožnjo skozi blag levi ovinek zaradi pijanega stanja, ki ga je popolnoma onesposobilo za varno vožnjo, ni bil pozoren na pešce, državljane Filipinov, ki so hodili ob desnem robu vozišča drug za drugim. Sprednji desni del avtomobila je najprej zadel prvega pešca, ta je utrpel telesne poškodbe, nato pa še drugega, ta je zaradi trka utrpel izjemno hude poškodbe in na kraju dogodka umrl,« so na svoji spletni strani v petek objavili zagrebški tožilci.​

​Zaradi ponovitvene nevarnosti je preiskovalni sodnik z​oper slovensk​ega državljan​a odredil pripor, tožilstvo pa​ je v obtožnici predlagalo podaljšanje ​ter izrek varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornih vozil vseh kategorij.​