Nove podrobnosti brutalnega umora 12-letnice, brezdomec našel truplo v kovčku

Ko se v petek 12-letna Lola ni vrnila iz šole, so njeni starši obvestili policijo in jo začeli iskati. V soboto zvečer je brezdomec na ulici našel truplo v kovčku. Njena mati je pred tem na facebooku objavila sliko deklice in ženske, ki naj bi jo zvabila in ugrabila.

»Pozor! Najino hčerko Lolo so ugrabili. Nazadnje so jo videli v družbi nepoznane ženske pri vhodu v našo stavbo. Prosim, pomagajte nam!« je zapisala mati, ki je objavila tudi posnetek nadzorne kamere. Ta prikazuje, da je deklica vstopila v stavbo v družbi neznanke, vendar ni prišla domov. Policisti so v kleti našli nered, ki bi lahko bil posledica prerivanja ali pretepanja, pa tudi lepilni trak in skalpel.

Nekaj ljudi je kasneje povedalo, da jih je ženska s posnetka prosila za pomoč pri težkem kovčku in da so ji ga pomagali odnesti do avtomobila. Trdijo tudi, da so jo videli, ko je kupovala rogljiček, takrat naj bi bila v njenem kovčku deklica. Za Le Parisien so priče povedale, da je bila ženska s kovčkom videti vznemirjena.

Šest pridržanih

Truplo deklice je v petek okoli 23.30 našel brezdomec, ki je odprl kovček. Njen obraz je bil prelepljen, obdukcija pa je pokazala, da je vzrok smrti zadušitev. Ob truplu so našli dve številki – 1 in 0. Za zdaj nihče ne ve, kaj to pomeni. Policisti so starše o odkritju trupla obvestili v soboto okoli 2. ure.

V zvezi s tem primerom je bilo aretiranih šest ljudi, med njimi tudi ženska, ki je prosila za pomoč s kovčkom, ter brezdomec, ki je obvestil policijo. Toda domneva se, da brezdomec nima nič z brutalnim umorom. Dva od teh šestih sta bila izpuščena. V priporu so še štirje, dva moška in dve ženski. Kako so povezani z umorom, še ni znano.

Rože in sporočila za Lolo pred stavbo

Potem ko je bilo razglašeno, da je bila deklica umorjena, so žalujoči pred stavbo, v kateri je živela, začeli polagati rože in sporočila. Prijateljica ji je v pismu, ki ga je okrasila z rožnatimi srčki, napisala: »Ti, Lola, prijateljica iz vrtca, zdaj se mi vračajo vsi ti spomini, ko sva se radi oblačili v princeske in nagajali tvojemu bratcu. Kljub času, ki bo minil, te ne bom nikoli pozabila. Počivaj v miru.«