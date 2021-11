Grozljivo: S sedmega nadstropja padel na ljudi na koncertu

Koncert, posvečen Abbinima ustanovnima članoma Björnu Ulveausu in Bennyju Anderssonu, so po tragediji odpovedali, prizorišče pa bo najmanj do sobote zaprto. Policija namreč še vedno preiskuje okoliščine grozljivega dogodka, v katerem sta dva človeka umrla, ena oseba pa okreva v bolnišnici.

Zgodilo se je pred koncertom v Uppsali, poročajo švedski mediji, in sicer v atriju koncertne hiše, ko je 80-letnik iz sedmega nadstropja padel v množico, ki se je že začela zbirati za glasbeni večer in je čakala na vstop v dvorano. Priletni gospod, za katerega je bil padec seveda usoden, je zadel dva človeka: 60-letnika, ki je prav tako umrl, in pa 60-letnico, ki so jo zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, a je menda zunaj smrtne nevarnosti.

Zgodilo se je pol ure pred koncertom.

Obiskovalce, kakšnih tisoč se jih je že zbralo pol ure pred koncertom, je zajela panika, mnogi so bili namreč prepričani, da je 80-letnika nekdo potisnil, a je policija kmalu izključila to možnost in potrdila, da najverjetneje ni šlo za namerno kaznivo dejanje, ampak je možakar skoraj gotovo nesrečno padel, morda pa je skočil.

Prizorišče tragedije v Uppsali, ki leži 70 kilometrov severno od Stockholma, so možje postave spraznili in dogodek odpovedali, policija pa bo še naprej zasliševala priče in nadaljevala preiskavo.