Razkrita je identiteta moškega, ki so ga policisti Splitsko dalmatinske policijske uprave v petek aretirali na avtocesti pri hrvaškem mestu Vrgorac, potem ko so v njegovem avtu s slovenskimi registrskimi tablicami odkrili več kot dva kilograma kokaina. Gre za Semirja Muzaferovića, ki naj bi bil tesen pajdaš oziroma član mamilarske kriminalne združbe Bosanca Dina Muzaferovića - Cezarja, ta je trenutno v slovenskem priporu zaradi novembrske mafijske likvidacije v Ljubljani. Načrtoval tudi umor novinarja Semir je torej na Hrvaškem vozil avtomobil z našimi (neuradno kranjskimi) tablicami, in kdo...