Oglasila se je mama umorjenega: Krivim Brankovo ženo, vedela je, kaj se pripravlja

Mama umorjenega Predraga iz Arilja, ki ga je v torek zvečer skupaj z ženo umoril nekdanji delavec Branko P., trdi, da sta morilca skupaj mirno zapustila lokal in peš odšla domov. »Najprej je ustrelil snaho, nato sina, potem pa je prijel ženo pod roko in sta mirno odšla ven, kot da se ni nič zgodilo. Avto sta pustila pred kavarno, domov pa sta šla peš, z roko v roki,« pripoveduje Predragova mama.

Pravi, da je morilca zunaj opazil neki moški, ki je takoj poklical policijo. »Moški, ki je vedel, kaj je storil, ju je videl, kako hodita po ulici, in je takoj poklical policijo. Policija mi je povedala, naj spremlja, kam se gibljeta, dokler ne prispejo. Ko so prispeli, so ga obkolili in aretirali.« Po njenem mnenju je Brankova žena, s katero ima tri otroke, morala vedeti, kaj namerava storiti.

»Krivim njegovo ženo. Ona ga najbolje pozna. Garantiram z življenjem, da je vedela, ko je vstal od mize in šel do avtomobila, da gre po pištolo. Lahko bi šla za njim in ga poskušala ustaviti. Lahko bi komu v lokalu povedala, da bo njen mož povzročil težave, nekdo bi ukrepal. Nič od tega ni storila – mirno je sedela za mizo, nato pa z morilcem odšla iz kavarne pod roko in šla domov. Zame je sokrivka pri umoru, saj niti poskusila ni preprečiti umora,« je še dejala mama pokojnega za Blic.