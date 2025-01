Branko vdrl v kavarno in umoril njenega sina ter snaho! Mati ubitega med jokom razkriva podrobnosti

»Najprej mi je ubil snaho, nato še sina, popolnoma hladnokrvno, brez kakršnegakoli razloga,« tako pretresljivo pripoved za Blic začenja mati Predraga N., ki je bil zadnji dan decembra 2024, med novoletnim praznovanjem v enem izmed lokalov v Arilju na jugozahodu Srbije, ubit skupaj s svojo ženo Ivanom.

Predragova mati je povedala, da je morilec njenega sina pri njih delal 15 let. »Branko je pri nas delal 15 let. Bil je izjemen delavec, njegovega dela ne morem zanikati. Podjetje je pred šestimi leti šlo v stečaj in od leta 2019 pri nas ni več delal. Vseeno smo ostali v dobrih odnosih. Vem, da nikoli ni govoril nič slabega o nas, prav tako ne mi o njem. Nikoli nismo imeli težav z njim, niti ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo, da nam bo ubil sina in snaho,« pravi Predragova mati ter razkriva, da je morilec tri dni pred zločinom sedel v kavarni z njenim možem.

»Pila sta kavo, lepo sta se pogovarjala. Ni bilo nobene besede o Predragu. Nista bila v slabih odnosih, nič ni nakazovalo, da se bo to zgodilo. Moj mož mu je večkrat v življenju pomagal, on pa mu je to vrnil na tak način,« govori pretresena ženska. Po njenem mnenju morilec ni bil pijan, zločin pa je storil popolnoma zavestno. »Tisto jutro je Branko zajtrkoval v eni izmed kavarn. Ljudje so ga videli, kako pije mineralno vodo, kar pomeni, da ni bil pijan. Kot delavec je bil izjemen, vendar je imel težek značaj, že trezen, kaj šele pijan. Dobro smo ga poznali. Ko smo imeli podjetje, smo pogosto organizirali večerje in praznovanja za delavce. Na vsakem druženju je povzročal težave in vedno nosil s seboj pištolo. Ker smo vedeli, da ima pištolo, smo ga vedno poskušali miriti, saj smo se bali, da je ne uporabi proti komu. Na koncu jo je uporabil proti našima otrokom – sinu in snahi,« skozi solze pripoveduje Predragova mati.

Kaj se je dogajalo usodne noči

Usodne noči, po besedah sogovornice Blica, je Branko najprej pristopil k Predragu, nato pa ga je lastnik lokala opozoril, naj se pomiri. »V tisti kavarni so praznovali novo leto. Moj sin je bil s snaho za eno mizo, Branko pa s svojo ženo za drugo. Pristopil je k mojemu sinu in mu nekaj rekel, na kar mu je Predrag odgovoril: 'Branko, prosim te, pusti, vrni se za svojo mizo,' kar je morilec tudi storil. Lastnik lokala ga je opozoril, naj se pomiri, sicer ga bo vrgel ven. Celo usedel se je za mizo poleg njega, da bi nadzoroval situacijo in preprečil, da bi kaj naredil,« je povedala Predragova mati in nadaljevala: »Po nekaj minutah je vstal in zapustil lokal. Lastnik je mislil, da se ne bo vrnil, vendar je morilec odšel do avtomobila, vzel pištolo in se vrnil. Najprej je ustrelil mojo snaho – izstrelil je tri krogle vanjo – nato pa se obrnil in ubil še mojega sina. Kako je imel srce, da je to storil, ne vem. Tudi če bi imel kak nesporazum s Predragom, kaj mu je bila snaha kriva, da je ubil še njo?« se sprašuje jokajoča žena.

Njen sin Predrag je na kraju ostal mrtev. »Za snaho smo upali, da bo preživela, vendar ni uspela. Naša otroka je ubil popolnoma zavestno in hladnokrvno, brez kakršnegakoli razloga,« govori skozi solze Predragova mati. Morilec je zbežal s kraja dogodka, vendar je bil kmalu prijet in zaslišan na višjem javnem tožilstvu.