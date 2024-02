Ogenj je vzel že več kot 50 življenj, razglasili so izredne razmere

Zaradi vročinskega vala in suše, ki sta zajela južni del Južne Amerike, so se v Čilu razplamteli katastrofalni požari, v katerih je do včeraj umrlo več kot 50 ljudi, šest so jih s hudimi opeklinami prepeljali v bolnišnice. Predsednik Čila Gabriel Boric je dejal, da bo število žrtev najverjetneje še naraslo. Policija je v soboto pridržala moškega, ki naj bi v bližini svojega doma varil, nekaj isker pa je ušlo na bližji suhi travnik; ogenj se je razširil in hitro ušel izpod nadzora.

43 tisoč hektarjev ​je ogenj uničil.

Požar je najhuje prizadel osrednji del države, še posebno med turisti priljubljeni regiji Marga Marga in Valparaiso, kjer so začeli ljudje zaradi gostega dima in ognja, ki je v kraju Vina del Mar uničil celotne soseske, že v soboto zapuščati domove, okoli 370 prebivalcev Valparaisa je po besedah tamkajšnjega župana Jorgeja Sharpa pogrešanih.

Od petka so na terenu vse razpoložljive enote gasilcev, na pomoč so jim priskočili pripadniki vojske, a delo otežuje veter, ki piha s hitrostjo od 40 do 50 kilometrov na uro ter naokoli raznaša tleče listje in veje, da netijo vedno nove požare.

Uničena soseska v kraju Vina del Mar FOTO: Rodrigo Garrido/Reuters

V Čilu so včeraj zaradi obsežnih požarov v omenjenih regijah razglasili izredne razmere; po državi so našteli 92 aktivnih požarov, največ v osrednjem delu, ogenj pa je uničil okrog 43.000 hektarjev zemlje, je dejala tamkajšnja notranja ministrica Carolina Toha.