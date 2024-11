Odmevna nesreča pred Premudo: katamaran, na katerem je bilo veliko potnikov, že skoraj potonil (FOTO)

Katamaran Princ Zadra družbe Miatours, ki je plul na relaciji Zadar-Premuda-Silba-Olib, je v petek okoli 18.20 nasedel na čer pred otokom Premuda. Hrvaški mediji so sprva poročali, da potnike s katamarana s čolni rešujejo okoliški prebivalci, pristojno ministrstvo pa je pozneje sporočilo, da so jih premestili na ladjo Vladimir Nazor, ki je bila v bližini. Nato so jih prepeljali na otok Silba, kjer so opravili zdravniški pregled.

Po podatkih zadrske policijske uprave v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Prisojno ministrstvo je sporočilo, da na kraju, kjer je nasedel katamaran, niso opazili onesnaženja. Vzrok nesreče pristojni v luški kapitaniji v Zadru še ugotavljajo.

Incident opredelili kot resno pomorsko nesrečo

Hrvaška agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu je danes napovedala preiskavo o vzroku incidenta, ki so ga opredelili kot resno pomorsko nesrečo.

Po poročanju hrvaških medijev je plovilo danes že skoraj povsem potonilo. Spletni portal Dalmacija danes je objavil fotografije, na katerih se vidi le še manjši del katamarana, ki gleda iz morja.