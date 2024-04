Oče osumljenca Dankinega uboja: »Če je kriv, naj odgovarja«

Prebivalci vasi Zlot so šokirani nad dejanji soseda Dejana Dragijevića (50), ki je s Srđanom Jankovićem (50) osumljen uboja dveletne Danke Ilić. Oče Dejana Dragijevića Rade še vedno ne verjame, kaj se je zgodilo.

»Če je kriv, naj odgovarja, a to naj ugotovi sodišče. Na zaslišanje na policijo so odpeljali tudi mojega mlajšega sina Daliborja. Sem srčni bolnik, zato mi je včeraj priskočila na pomoč dežurna služba. Če ne bi vzel zdravila, ne bi mogel iz hiše,« je dejal Dragijević.

Dejanov oče se ni spomnil točnega dneva, ko so njegovega sina aretirali. Pravi, da je bila policija na posestvu, a ni ničesar našla, zato je odšla. Dejan ni poročen in živi v hiši z očetom in bratom.

Iskanje trupla deklice še poteka, policija pa je od jutra znova na terenu, poroča jutranji.hr.

Preberite še: