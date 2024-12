Oče novorojenčka s prijatelji vdrl v bolnišnico in napadel zdravnike in medicinske sestre, to je razlog

Na Ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Leskovec v Srbiji je sinoči okoli 21.30 prišlo do preplaha, ker je oče novorojenčka vdrl z dvema prijateljema in napadel medicinske sestre in zdravnike, so potrdili na policiji in v bolnišnici.

»O dogodku smo bili obveščeni, policija je ukrepala, od vseh so bile vzete izjave, primer pa vodi tožilstvo,« so sporočili iz leskovškega državnega tožilstva.

Direktor bolnišnice Nebojša Dimitrijević je povedal, da je bil o dogodku le obveščen, njegova dolžnost pa je, da obvesti pristojno ministrstvo.

Nasilen oče

»Kar vem, je, da ni bil nihče poškodovan in da je zdaj vse v rokah policije,« je dejal.

Nekateri, ki so bili priča neljubemu prizoru, pa pravijo, da je bil oče dojenčka, katerega žena je rodila in leži na porodniškem oddelku, nasilen. »Vdrl je na porodniški oddelek Splošne bolnišnice Leskovac in fizično obračunal z medicinskimi sestrami in dežurnimi zdravniki, preden se je odzvalo varnostno osebje bolnišnice,« je povedal vir blizu preiskave in dodal, da se je vse dogajalo na hodniku.

Očeta, pojasnjuje, je jezilo, »da bolnišnično osebje dojenčku menda ni dalo fiziološke raztopine zaradi zamašenega nosu«, poroča kurir.rs.