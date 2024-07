Obtoženec poskušal izvesti fatvo: V 27 sekundah ga je 15-krat zabodel

Newyorška zvezna porota je v sredo 26-letnega Američana libanonskega izvora Hadija Matarja, ki je avgusta 2022 zabodel pisatelja Salmana Rushdieja, obtožila terorizma, ker naj bi deloval v imenu libanonske šiitske milice Hezbolah. Matar je že bil obtožen napada in poskusa umora na newyorškem državnem sodišču in čaka na sojenje. Grozi mu do 25 let zaporne kazni. Zvezna obtožnica zaradi terorizma je bila potrjena že 17. julija, objavljena pa je bila šele v sredo.

Oslepel na desno oko

Matar je avgusta 2022 skočil na oder v zvezni državi New York in z nožem napadel pisatelja, ki je trn v peti iranskemu režimu. Zabodel ga je večkrat. Rushdie je zaradi ran oslepel na desno oko. Ko je na oder pridrvel napadalec z nožem, so nekateri v dvorani pomislili, da gre za trik na temo o varnosti pisateljev, o kateri je predaval, in ne za resnični napad. Toda v naslednjih 27 sekundah, preden so mu priskočili na pomoč prisotni, je napadalec Hadi Matar Rushdieja 15-krat zabodel: v roko, oko, vrat in prsni koš. Med tistimi, ki so mu pomagali, je bil tudi upokojeni gasilec, ki mu je pritisnil palec na vrat, da bi ustavil tok krvi, in mu bržkone rešil življenje.

Salman Rushdie je o napadu napisal knjigo Nož. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

V Indiji rojenemu avtorju Satanskih stihov grozijo s smrtjo, odkar je iranski vrhovni vodja Ajatola Homeini njegov roman razglasil za bogokletnega in leta 1989 muslimanom po svetu naročil, naj ga ubijejo. Hezbolah je ta verski ukaz ali fatvo podprl, je v sredo sporočila ameriška zvezna policija FBI. »Obtoženec je poskušal izvesti fatvo, ki jo je potrdil Hezbolah in je pozivala k smrti Salmana Rushdieja,« je dejal direktor FBI Christopher Wray.

Pisatelj je po napadu napisal knjigo Nož: premišljevanja o poskusu umora, ki je na voljo tudi v slovenščini.