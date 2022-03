Obsodili Silvijo, ki je tepla dojenčka sredi ulice

Oktobra 2020 so tedaj 23-letno Silvijo S. posneli v Novem Beogradu, kako je s svojim dojenčkom ravnala, kot da je lutka. Vlekla ga je za roke, premetavala in tepla po obrazu. Policisti so kmalu ugotovili, da ima še dva otroka, stara štiri in šest let. Silvijo so takrat priprli, vse tri otroke pa oddali v posvojitev. Sodišče v Beogradu je te dni odločilo, da mora Silvija za dve leti in šest mesecev za zapahe.

»Takrat je rekla, da prosi za denar, v kar naj bi jo prisili mož, in da tudi on tepe otroke. V pogovoru s Silvijo smo ugotovili, da tudi otroci beračijo na ulici. Tistega dne naj bi bila še posebej napeta, ker ni zbrala dovolj denarja. Da je ne bi mož pretepel, je beračila naprej, vendar je otroci niso ubogali. To je bilo takrat po poročanju srbskega portala Mondo navedeno v policijskem poročilu.

Oče in mati sta bila tedaj pridržana zaradi utemeljenega suma, da sta storila kaznivo dejanje zlorabe in zanemarjanja mladoletnih oseb. Očeta so pridržali še zaradi siljenja druge osebe k beračenju.

Na srbskem portalu so objavili tudi videoposnetek.