Objavil nenavadno fotografijo iz Slovenije in poklical policijo! Imel je surov načrt

Bujar F. (41), Albanec s Kosova, je bil nedaleč od svojega doma, ko so ga v torek aretirali zaradi umora noseče Vanesse B. v Italiji.

Najprej je na instagramu objavil fotografijo s slovenskih cest in celo poklical policijo, nato pa je iz mobilnega telefona odstranil sim kartico, češ da ga ne bi locirali, piše srbski Kurir.

»Ubil sem žensko, jutri se bom predal na policijski postaji,« je rekel, preden je odložil slušalko, nato pa spet izginil.

Sosed morilca posnel po naključju

Tožilstvo v Trevisu je zahvaljujoč delu karabinjerjev operativnega oddelka našlo videoposnetek morilčevega soseda, ki je po naključju posnel morilca med izstopom iz hiše, ko se je usedel na kolo s torbo na ramenu. Pozneje so v tej torbi našli kladivo, s katerim je razbil okno, da je prišel do Vanesse, in noža. Z enim od njiju je napadel nosečo Vaneso, ki je bila sama doma. Njen štiriletni sin je bil v vrtcu, partner pa v službi.

Zadnje sporočilo na Tik Toku pred krvavim pohodom: »Dal sem ti svoje srce, a ne razmišljaj o je***** meni,« se je glasilo zadnje sporočilo, ki ga je morilec poslal Vanessi, poročajo italijanski mediji.

Na zadnje sporočilo na WhatsAppu je ženska odgovorila ob 11.21. Preiskava je pokazala, da je do vloma v hišo prišlo kmalu za tem. Ob 11.47 Vanessa na sporočila ni več odgovarjala.

Vanesso je Bujar ubil v torek med 11.21 in 11.47. Glede na to, kar je tožilec povedal novinarjem, je časovna vrzel razvidna iz sporočil Whatsapp, ki sta si jih izmenjala žrtev in njen partner Nikola Scapinella. Na njegovo drugo sporočilo Vanessa ni več odgovorila.

Nikola je v torek okrog 12. ure prišel domov in Vanesso našel mrtvo na tleh.

Pod stopnicami v mlaki krvi

Domnevno naj bi redno brisala grozilna sporočila, ki jih je prejemala od nekdanjega albanskega fanta, menda zato, da jih njen mož ne bi videl. Mediji poročajo, da je Vanessa zalezovalca prijavila šele pred dvema mesecema, potem ko naj bi ji sledil, ji grozil in jo nadlegoval v službi.

Vanesso je večkrat udaril v obraz in jo najmanj sedemkrat zabodel. Žrtev je bila pod stopnicami, v mlaki krvi, je potrdila policija.

41-letni Bujar je trenutno v priporu in se brani z molkom.