Nesrečnež padel v luknjo: grozilo mu je naraščanje vode, razbijati so morali skale (VIDEO)

Nesreča nikoli ne počiva, kar je spoznal moški, ki je v San Diegu na eni izmed pečin padel nekaj metrov globoko v luknjo, poroča The Independent.

Kot so zapisali, se je gasilska služba kar 20 ur trudila razbiti skale in rešiti moškega, pri tem pa so se njeni člani menjavali na šest ur.

Velika težava pri reševanju je bila tudi voda, ki je povzročala dodatne skrbi. Po poročanju The Independenta so morali delati hitro, da so ponesrečenca rešili pred napovedano plimo. Moškega so sicer od pasu navzdol stisnile skale in ruševine, so zapisali. Tako se ni mogel sam rešiti.

Kot lahko vidimo na posnetku, so ga uspešno rešili, tako da je šel lahko v nadaljnjo oskrbo. Verjamemo, da bo naslednjič, ko bo hodil po tistih pečinah, zelo pazljiv.