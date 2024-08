Ne boste verjeli, kaj je upokojenka (70) na istem naslovu počela tri dni in si prislužila ovadbo

Iz Hrvaške poročajo o nenavadnem primeru. Tako so zoper 70-letno upokojenko, ki je več dni zapored motila javni red in mir, policisti v soboto podali ovadbo o prekršku.

Hupanje je bilo za najemnike nevzdržno

Od četrtka do sobote se je 70-letnica vsak dan večkrat pripeljala na isti naslov v Ulici kneza Borneta v Pakoštanih in začela hupati. Hupanje je bilo za okoliške stanovalce nevzdržno, navaja Zadarski.

To je po navedbah policije počela od 8. do 20. ure, pri čemer je bizaren »ritual« ponavljala večkrat čez dan. Motivi takšnega ravnanja niso znani, domačini pa so tega bili očitno siti.