Natakarica prižigala pijačo, zagoreli gostje: štirje huje poškodovani (FOTO)

Sinoči je v enem od nočnih klubov v Karlovcu prišlo do incidenta. Po poročanju Radia Mrežnica je nekaj po 2. uri zjutraj natakarica na točilnem pultu »zažigala« pijačo, ki vsebuje 80 odstotkov alkohola in se uporablja v koktajlih. Po prvih podatkih je zagorela steklenica priljubljene pijače, ogenj iz lokala pa je zajel več ljudi, je razvidno iz posnetka, ki kroži po družbenih omrežjih.

»Medtem ko lokal gori, se v ozadju sliši glasba in besedilo pesmi '...to noč smo pijani'. V nekem trenutku ogenj preide s točilnega pulta na ljudi in s posnetka se vidi, da preskoči na tri ljudi,« piše Index.

Zavladala je panika, policija pa je, kot poroča Radio Mrežnica, prispela zelo hitro. Poškodovane so odpeljali v karlovško bolnišnico, le nekaj sto metrov stran od lokala.

FOTO: Zaslonski posnetek

Policija je dogodek potrdila. Pravijo, da so bili štirje huje poškodovani.

»Zgodaj zjutraj okoli 2.30 je policija prejela obvestilo, da je v gostinskem lokalu v mestni četrti Švarča v Karlovcu poškodovanih več oseb. Na kraju dogodka smo opravili preiskava, ki je pokazala, da so štiri osebe huje poškodovane in trije so bili lažje poškodovani zaradi opeklin, ki so nastale zaradi nestrokovnega ravnanja z alkoholnimi pijačami 23-letnega delavca gostinskega lokala z namenom podžiga točilnega pulta, ki pa je povzročil nenadne opekline na ljudeh,« so sporočili s policije.

Klub: Žal nam je, pomagali bomo vsem, ki pomoč

V klubu so se iskreno opravičili vsem, ki so v nesreči utrpeli poškodbe. Pojasnili so, da bodo vsem, ki potrebujejo pomoč, pomagali. »Žal ne moremo spremeniti poteka dogodkov, lahko pa izrazimo obžalovanje in skušamo pomagati kot se le da,« so sporočilu.