Narko združba je v bananah v Evropo pretihotapila tri tone kokaina, prijeli so jo

Policisti so v Ekvadorju in v Španiji aretirali trideset ljudi, osumljenih pripadnosti hudodelski združbi, ki je pod vodstvom Albanca skušala iz Južne Amerike v Evropo po morju prepeljati 3,2 tone kokaina. »Hkrati so preiskali 21 prostorov v Španiji in 56 v Ekvadorju,« je včeraj sporočila španska policija, pišejo tuji mediji.

Skupina je kokain iz Kolumbije, kjer so ga proizvajali, dostavljala v pristanišče v sosednjem Ekvadorju. Od tam so ga z ladjo prepeljali v španska pristanišča, kot so Malaga, Valencia in Barcelona. Mamila so bila skrita v zabojnikih z bananami.

»Ta združba je odgovorna za poskus uvoza najmanj 3,2 tone kokaina v Evropo,« je sporočila policija.

Na čelu skupine Albanec

Združba je imela skupaj v lasti šest trgovskih podjetij v Ekvadorju in štiri v Španiji, denar od prodaje mamil pa so vlagali v nepremičnine.

Vodja organizacije je bil albanski državljan Dritan Gjika, ki ga povezujejo z umorjenim ekvadorskim podjetnikom Rubénom Chérresom marca lani, poroča tiskovna agencija EFE, ki se sklicuje na neimenovani vir iz ekvadorske policije. Organizacija je večinoma delovala iz španskega mesta Málaga in ekvadorskega mesta Guayaquil.

Banane je iz Ekvadorja izvažala v Albanijo, Belgijo, na Nizozemsko in v Turčijo. Ekvadorska policija verjame, da so sodelovali s kriminalno združbo v Albaniji, ki je organizirala nadaljnjo distribucijo mamil po Evropi.

Med aretiranimi so državljani Kolumbije, Argentine, Kitajske, Španije, Ekvadorja in Albanije.

Policija jim je zasegla 400.000 evrov gotovine, luksuzne avtomobile in ročne ure ter blokirala nepremičnine v Španiji v vrednosti 13 milijonov evrov, so navedla v sporočilu za javnost.