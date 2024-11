Nakradla za milijon evrov oblačil

Akwele Lawes-Richards in Jadion Richards iz ameriške zvezne države Connecticut sta v tatinskem pohodu po prodajalnah enega od trgovcev z oblačili v več različnih zveznih državah, od Minnesote, Utaha, Kolorada, New Yorka do Connecticuta, v dveh mesecih nakradla za kar milijon dolarjev oziroma 936.330 evrov različnih kosov luksuznih športnih oblačil. Vsaj tako v kazenski ovadbi trdijo v omenjenih trgovinah.

Aretirali so ju pred 11 dnevi. Sumljiva sta postala, ko sta ob odhodu iz trgovine v kraju Woodbury (ameriška zvezna država Minnesota) sprožila varnostni alarm. Pred tem je trgovec ugotovil, da je bilo ukradenih večje število oblačil. Petinštiridesetletni Richards je, ko so varnostniki pristopili do njega, tamkajšnje zaposlene obtožil rasnega profiliranja, a to mu zaradi ugotovitev preiskovalca, ki ga je angažiralo podjetje, da je skupaj z ženo en dan prej ukradel najmanj 45 izdelkov v vrednosti 5000 dolarjev (4682 evrov) na več različnih lokacijah, ni prav nič pomagalo. Še posebno po tem, ko je zadevo pod drobnogled vzela policija.

Ta je pri zakoncih med drugim našla več kreditnih in debetnih kartic in tudi ključ hotelske sobe. V njej so odkrili 12 kovčkov, od katerih so bili trije napolnjeni z izdelki iz trgovin omenjenega trgovca z oblačili. Njihova skupna vrednost je bila približno 50.000 dolarjev (46.816 evrov). Kako je taisti preiskovalec na koncu prišel do sklepa, da sta 45-letni Jadion in leto dni mlajša Akwele nakradla za skupaj milijon dolarjev oblačil, iz kazenske ovadbe, kot so poročali ameriški mediji, ni znano.

Pri kraji sta uporabljala različne metode. Med drugim je eden od njiju odvračal pozornost zaposlenih v trgovini, drugi pa je med tem skrival športna oblačila pod svoja oblačila in jakne. Par, ki prebiva v Danburyju, je obtožen tudi osmih tatvin v Koloradu oktobra in sedmih v Utahu v začetku tega meseca. Nakradena oblačila naj bi sama prodajala naprej. Po plačilu varščine sta bila izpuščena na prostost.