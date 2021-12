Najstnika poškodovana med nočnim smučanjem na Sljemenu

18-letnika sta se na božični večer na Sljemenu pri spustu s smučišča huje poškodovala. Nesreča se je zgodila v soboto okoli 23.40, ko so se trije 18-letniki in en mladoletnik spuščali po smučarski stezi. Zdravniško pomoč so jim zagotovili na kliniki za travmatologijo in v kliničnem bolnišničnem centru kjer so ugotovili, da sta hudo poškodovana. Po poročanju hrvaškega Indexa ima eden hude poškodbe glave, eden pa hrbtenice.