Najprej so ga ogoljufali s kriptovalutami, potem še lažna agencija za vračilo denarja

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je navedla, da je prejela prijavo 76-letnika, ki je od marca do konca lanskega leta trgoval s kriptovalutami preko različnih računov, s katerimi je komuniciral preko elektronske pošte.

Menda mu lahko vrne ukradena sredstva, če mu da dostop do mobilnika

5. januarja 2025 je na družbenem omrežju zasledil objavo agencije, ki trdi, da se ukvarja z vračili izgubljenih sredstev ogoljufanim vlagateljem, zato jih je takoj kontaktiral. Naslednji dan ga je poklical moški, ki se je lažno predstavil kot lastnik agencije, in trdil, da je našel enega od računov z zneskom 6.972 evrov in da lahko vrne ukradena sredstva, če mu moški da dostop do mobilnega telefona. Ko je to odobril, je oškodovanec preveril stanje na računu in ugotovil, da mu manjka dodatnih 14.000 evrov. Ob dodatnem pregledu vseh računov od začetka trgovalnega obdobja je ugotovil, da mu manjka še 9.111 evrov, s čimer je imel skupno 39.111 evrov škode.

Policisti opravljajo kriminalistično preiskavo z namenom ugotovitve identitete storilca in vseh okoliščin kaznivega dejanja.