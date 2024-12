Najmanj 35 otrok umrlo na božičnem sejmu

Petintrideset otrok je umrlo v stampedu na božičnem sejmu v jugozahodnem nigerijskem mestu Ibadan, šest otrok pa je bilo hospitaliziranih, je sporočila policija. Organizatorji so obljubili, da bodo razdeliti denarne nagrade in hrano, vendar se je zbralo toliko ljudi, da je nastala velika gneča, ko so se ljudje trudili priti noter.

Prišlo več kot 5000 otrok

Kot poroča BBC, so očividci povedali, da se je na prizorišču zbralo več kot 5000 otrok, gneča pa je nastala, ko so na dogodek prispeli organizatorji in začeli prireditev. Natančen potek dogodkov, ki je privedel do stampeda, ni bil razkrit.

Policija je sporočila, da je aretirala osem oseb, ki so stale za dogodkom, vključno z glavno organizatorko Naomi Silekunolu, znano osebnost v mestu. Vlada države Oyo je sporočila, da so žrtve prepeljali v bolnišnice po celotnem mestu Ibadan po stampedu, ki se je zgodil v mestni četrti Bashorun. Oblasti so pozvale starše, ki ne vedo, kje so njihovi otroci, naj obiščejo mestne bolnišnice.

Zdravniki v eni izmed bolnišnic so za BBC povedali, da je bilo hospitaliziranih šest otrok, vendar sta preživela le dva – štirje so umrli. V drugi bolnišnici je zdravnik, ki ni želel biti imenovan, povedal, da je preštel tri trupla.

Upali so, da bodo prejeli nekaj denarja in hrane

Nekateri starši so novinarjem povedali, da so svoje otroke zjutraj že ob peti uri peljali na božični sejem, pet ur pred začetkom dogodka. Upali so, da bodo prejeli nekaj denarja in hrane, saj so organizatorji obljubili razdeliti 5000 nair (skoraj 3 evre) za 5000 otrok ter omogočiti brezplačno hrano za udeležence.

Nigerija se sooča z najhujšo gospodarsko krizo v generaciji, kar pojasnjuje, zakaj se je na dogodku pojavilo več kot 10 000 ljudi. Letos je bilo že več podobnih incidentov. Marca sta bili dve študentki smrtno poteptani v gneči na Državni univerzi Nasarawa v bližini prestolnice Abuja, ko je prišlo do kaosa med razdeljevanjem riža, ki ga je organiziral guverner. Najmanj 23 oseb je bilo poškodovanih.

Serija podobnih primerov

Tri dni kasneje je v severni državi Bauchi umrlo najmanj sedem ljudi v še eni gneči, ko je filantrop in poslovnež delil denar. Prej, februarja, so poročali o petih smrtnih žrtvah v Lagosu, ko je nigerijska carinska služba na dražbi prodajala zasežene vreče riža.

Nalet množice zaradi vreč riža, ki so jih prodajali na dražbi za približno 7 dolarjev, je povzročil smrt petih ljudi, več deset pa jih je bilo poškodovanih.