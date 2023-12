Na božični večer okrutni poboji kristjanov

V Nigeriji so oboroženi neznanci na božični večer najverjetneje usklajeno izvedli napade na več krščanskih vasi in ubili več deset ljudi. Policija je danes sporočila, da so neznanci v nedeljo skupno napadli 15 vasi v zvezni državi Plateau.

Po informacijah policije je bilo v napadih ubitih najmanj 98 ljudi, predstavnik lokalnih oblasti pa je navajal najmanj 163 mrtvih. Pri večini mrtvih gre za ženske in otroke, ranjenih je bilo več kot 300 ljudi. Oblasti se sicer bojijo, da bodo v napadenih vaseh našli še več mrtvih.

Policija je sporočila, da so zaenkrat še neznanci napadalci med drugim tudi požigali hiše, avtomobile in motorje. Prebivalci večinsko krščanskih krajev domnevajo, da so napade izvedli muslimanski pastirji Fulani.

Nigerijo že dolgo pretresajo konflikti, ki jih dodatno zaostrujejo podnebne spremembe. Pastirji s severa Nigerije se selijo južneje, pri tem pa napadajo tam živeče skupnosti poljedelcev. V državi živi več kot 220 milijonov ljudi in več kot 200 etničnih skupin. Vlada se v več delih države sooča z varnostnimi izzivi, med njimi so tudi napadi skrajne skupine Boko Haram.