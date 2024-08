Na begu kavaški diler?!

Črnogorska policija je na nogah. Iz pripora je namreč včeraj pobegnil Mirko A. iz Danilovgrada, mesta na jugu te balkanske države. Tja so ga pripeljali dan prej, ker so pri njem odkrili dva kilograma kokaina in pištolo. Sumijo ga tudi, da je član ali vsaj blizu zloglasne kriminalne združbe na Balkanu kavaški klan. Ta naj bi imel tudi v Sloveniji svojo celico, ki naj bi jo po prepričanju tožilstva vodil Klemen Kadivec.

Poleg kokaina, pištole glock in nekaj kosov streliva naj bi pri 27-letnem Mirku A. po poročanju policije našli tehtnico in pripomočke za pakiranje droge ter 3550 evrov. Policisti sumijo, da gre za zaslužek od prodaje mamil. Po poročanju črnogorskih Vijesti naj bi bil odkriti kokain pripravljen za prodajo na ulici na območju črnogorskega glavnega mesta Podgorica ter še dveh večjih tamkajšnjih mest Nikšića ter Danilograda.

Kavaški klan je, kot so ga v letu 2021 po seriji mednarodnih preiskav opisali v evropskem policijskem uradu Europol, balkanski narkokartel, ki je Evropo preplavil s kokainom. Na površje je dobro organizirana združba, ki uporablja tudi najbolj okrutne metode, prišla po padcu kartela Darka Šarića. O domnevno glavnem vodji klana, 38-letnem Radoju Zvicerju, so se denimo razširile govorice, da so njegovi pajdaši v Srbiji iz umorjenih članov sovražnega škaljarskega klana izdelovali čevapčiče ter mu jih pošiljali v Črno goro.

Večino naj bi pometal svojim psom, nekaj pa celo tudi sam zaužil. Zvicer je iz Južne Amerike te govorice označil za laži, ob tem pa naj bi ponudil milijon evrov nagrade tistemu, ki mu pošlje posnetek obglavljenega ovaduha, ki je sodeloval s policijo pri preiskavi slovenske celice klana.