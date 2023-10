Mrtvo pijana voznica (40) v križišču pokosila upokojenko in otroka na kolesu

Ko je v četrtek popoldne pijana za volanom svojega vozila neprevidno vozila skozi Botinec v Novem Zagrebu na Hrvaškem, 40-letni Zagrebčanki očitno ni bilo mar za posledice.

Ker je vozilo okoli 17. ure pri prihodu v križišče z Ulico dr. Luja Naletilića in Begovićevo ulico zaradi neprilagojene hitrosti visoke stopnje alkoholiziranosti zbilo 70-letno upokojenko in otroka poleg peške, ki je vozila otroško kolo s pomožnimi kolesi ob strani cestišča v smeri jugovzhoda.

Na prizorišče groze je takoj prispelo reševalno vozilo, ki je ponesrečenki prepeljalo v KBC Zagreb, kjer so ju s hudimi poškodbami hospitalizirali.

Visoka stopnja alkohola

Voznico so odpeljali v bolnišnico na odvzem krvi in ​​urina. Zelo hitro je analiza pokazala, da je malomarna voznica skozi Botinec vozila z 2,31 promila alkohola v krvi.

Potem ko so iz nje izhlapeli alkoholni hlapi, so zoper njo opravili kriminalistično preiskavo in jo nato s kazensko ovadbo predali občinskemu državnemu tožilstvu in pripornemu nadzorniku, poroča Slobodna Dalmacija.