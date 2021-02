Moški ubil štiri člane svoje družine, nato sodil še sebi

V požgani hiši na zahodu Nemčije so našli pet trupel. Kot je danes sporočila policija, ki primer še preiskuje, je 41-letni moški domnevno ubil ostale štiri člane svoje družine, nato pa sodil še sebi, poročajo tuje tiskovne agencije.



»Za zdaj ni znakov, da bi bil v tragedijo vpleten še kdo,« so danes sporočili preiskovalci po obdukciji trupel.



Policija domneva, da je moški z nožem v hiši v petek ubil svojo 37-letno soprogo, dva otroka in taščo. Nato je zažgal hišo in ubil še sebe.



Domnevno je tragediji botrovala ločitev.

