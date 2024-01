Zagrebčan Armend Musliu je že 17 let v hrvaški ječi. Z Ljubljančanom Vittoriem Vukdedovićem je bil obsojen na po 30 let zapora zaradi ugrabitve in umora 22-letnega Ljubljančana Jureta Bajdeta. Čez 13 let bosta torej odplačala greh, vendar Musliu takrat še ne bo zapustil zapora, saj ga čaka dodatna kazen. Hrvaški tožilci so ga namreč znova posadili na zatožno klop; verjeli ali ne, zaradi zgoščenk z erotičnimi filmi in srbsko turbofolk pevko Ceco. Jetnikom dvigal indeks sreče Osemnajstega junija 2007 sta Musliu in Vukdedović v Ljubljani ugrabila sina tedanjega direktorja Petrola Iztoka Bajdeta...