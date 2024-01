Morilec gorel na električnem stolu

Prejšnji teden je mnoge pretresla usmrtitev Kennetha Eugena Smitha, prvega na smrt obsojenega Američana, ki so ga na oni svet poslali s pomočjo dušikovega plina, umiral pa je kar 22 minut. To sicer ni bil prvi poskus Smithove usmrtitve. Umreti bi moral že predlani po smrtonosni injekciji, a ker zaposleni tudi po več poskusih niso našli primerne žile, kamor bi mu vstavili igle, so vse skupaj preklicali.

V Združenih državah Amerike je sicer z ustavo prepovedana usmrtitev na »krut in neobičajen način«, a Smithov primer še zdaleč ni prvi, pri katerem je šlo kaj narobe. Najdlje je trpel Joe Nathan James, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora nekdanje partnerice. Izbrana metoda, smrtonosna injekcija, naj bi veljala za najbolj humano, a je trajalo kar tri ure, preden so ga julija 2022 razglasili za mrtvega.

Kenneth Eugene Smith je bil prejšnji teden usmrčen z dušikom, njegovo prvo usmrtitev pred dvema letoma pa so preklicali.

Eno leto pred njim so bili pravi grozljivki priča tudi tisti, ki so se udeležili usmrtitve Johna Mariona Granta, tudi njega je zaradi umora doletela smrtonosna injekcija. Zaporniku sicer najprej vbrizgajo anestetik, zato je vsaj videti miren in kot da ne trpi. Grant pa je najverjetneje doživel alergijsko reakcijo ali pa je nastala napaka pri smrtonosnih odmerkih. Nedolgo po tem, ko je prejel injekcijo, je namreč začel silovito bruhati, nato je v 20 minutah, kolikor je trajalo, da je nehal dihati, doživel še več napadov, podobnih epileptičnim.

Allen Lee Davis je bil leta 1999 zadnji, ki so ga v zvezni državi Florida usmrtili na električnem stolu. Po tem, ko je začel močno krvaveti iz nosu, po glavi, nogah in mednožju pa je zaradi električnega toka, ki so ga spustili skozi njegovo telo, utrpel grozljive opekline, so se oblasti namreč odločile, da stol zamenjajo za smrtonosno injekcijo. Dve leti pred Davisom se je na električnem stolu zgodil še hujši incident. Pedro Medina, zaradi umora je bil prav tako obsojen in usmrčen na Floridi, je namreč zagorel, več kot 30 centimetrov visoki plameni, ki so začeli švigati iz njega, pa so ogrozili varnost zaposlenih v zaporu.