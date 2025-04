Ste slišali, kaj se je dogajalo na sodišču v Kopru? Hrvat kar skozi okno na ...

Kot poročajo koprski policisti, so v sredo popoldan v Kopru na sodišče iz zapora privedli osumljenca, 41-letnega državljana Hrvaške. Hrvat je izkoristil priložnost in iz sodišča pobegnil skozi okno.

54-letnika privedli v zapor V sredo ob 18. uri so policisti v Kopru pri kontroli izvrševanja kazni hišnega pripora ugotovili, da 54-letnik ni doma. V bližini so ga izsledili in ustavili, ko je vozil motorno kolo z registrskimi tablicami, ki ne pripadajo temu vozilu. Opravljen hitri test za droge je bil pozitiven na opiate, kokain, amfetamine in benzodizatine, odrejen strokovni pregled je odločno odklonil. Vozilo so zasegli, osebo pa privedli v zapor.



Hrvata so odpeljali nazaj v zapor

Prijeli so ga v centru, ko je ustavil naključno vozilo in se hotel odpeljati. Zaradi poškodovanja vozila obravnavajo kaznivo dejanje, glede vseh okoliščin se še zbirajo obvestila. Hrvata so odpeljali nazaj v zapor.