Oto in Tina v Blunoutu

V domžalskem klubu Blunout bo ta petek ob 20.30 nastopil Oto Pestner z zasedbo Smrdel Brothers. To je fuzija tradicionalnega in sodobnega, ki ima v današnjem svetu poseben, lahko bi rekli žlahten status. Ko skladbam, ki z vseh mogočih nosilcev zvoka odmevajo že desetletja, nadenemo novo, nekoliko sodobnejšo preobleko, poslušalcu ponudimo dejstvo, da so tudi glasbene oblike umetnosti brezčasne. Z novim projektom Zlati portret Oto združuje moči s skoraj 40 let mlajšimi člani zasedbe Smrdel Brothers, ki ga vodita basist Peter Smrdel in bobnar Žiga Smrdel. Širšo javnost sta opozorila nase z nastopom ob 30-letnici radijske oddaje Izštekani, vidimo ju lahko tudi v številnih drugih zasedbah. S sodobnimi aranžmaji in mladostno energijo bodo poskrbeli, da bodo vsem znane melodije dobile svež in unikaten izraz. Občinstvo bodo popeljali od zlatega obdobja jazz standardov do največjih zimzelenih uspešnic.

V soboto ob 20.30 bo v Blunoutu nastopila Tina Marinšek, ki je pripotovala do svoje prve plošče in prvih nastopov. Album Potovalka je izšel novembra lani, letos je na poti, v družbi ostalih in novih. Nekdanja pevka zasedbe Tabu bo nastopila z električno kitaro, spremljal jo bo bobnar Mare Grubar.