Modni magnat prirejal orgije

Nekdanjega izvršnega direktorja verige trgovin z oblačili Abercrombie & Fitch Mika Jeffriesa in njegovega partnerja Matthewa Smitha so v ZDA aretirali in uradno obtožili trgovanja s spolnimi storitvami. Na zabavah v ZDA in drugod naj bi spolno zlorabljala mlade moške. Odvetniki obtoženih odločno zanikajo vsakršno kršenje zakonov.

Kot vodja ene najbolj znanih trgovin z oblačili na svetu je Jeffries uporabljal svojo moč, bogastvo in vpliv za izkoriščanje moških za lastno spolno zadovoljstvo in spolno zadovoljstvo svojega partnerja, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal okrožni tožilec v newyorškem okrožju Brooklyn Breon Peace.

Državno tožilstvo bo obtožnico uradno prebralo v petek na sodišču v New Yorku. FOTO: Michael M. Santiago/Getty Images/Afp

Kakor pravi, je Jeffries izkoristil privlačnost blagovne znamke Abercrombie & Fitch, ki so jo mladi moški videli kot vstopnico za uspeh v manekenski industriji. Med letoma 2008 in 2015 naj bi obtoženci zlorabili najmanj 15 ljudi, trdi obtožnica. Državno tožilstvo zahteva sojenje Jeffriesu, njegovemu ljubezensko-poslovnemu partnerju Smithu in nekdanjemu sodelavcu Jamesu Jacobsonu.

Sporazumi o zaupnosti

Pred nekaj več kot letom dni je več moških očitalo Jeffriesu in njegovemu partnerju, da sta jih spolno izkoriščala na prireditvah. Po poročanju medijev naj bi par uporabljal posrednika. V obtožnici je menda navedeno, da sta Jeffries in njegov partner naročila tretji osebi, naj jima poišče mlade moške za zabavo; gre za Jamesa Jacobsona, ki je deloval kot posrednik.

Jeffries (na arhivski fotografiji iz leta 1998) je svojo poslovno moč zlorabljal za spolne odnose z nadobudnimi manekeni. FOTO: Mike Munden/Reuters

Jeffriesov partner je nato poskrbel, da so jih prepeljali na dogodke z direktorjem podjetja na različnih koncih sveta. Domnevne žrtve so morale podpisati sporazum o zaupnosti. Na nekatere so tudi verbalno pritiskali oziroma jih izsiljevali z obljubami o manekenski karieri ter jim dajali alkohol, viagro in sredstva za sproščanje mišic, menda so jih tudi omamljali. Večkrat je prišlo do spolnega stika brez privolitve, je še navedel tožilec.

Odvetnik Brad Edwards, ki v zadevi zastopa nekatere domnevne žrtve, je aretacijo označil za velik korak na poti do pravice za številne mlade moške, ki sta jih Jeffries in Smith izkoriščala in zlorabljala.

Sojenje v New Yorku

Vse tri obtožene so aretirali v torek zjutraj. Jeffries in Smith sta se popoldne prvič pojavila na zveznem sodišču v južnem okrožju Floride, Jacobson pa je bil aretiran v Wisconsinu in se je pojavil na sodišču v St. Paulu v Minnesoti. Jeffriesa so izpustili na prostost po plačilu varščine v višini 10 milijonov dolarjev (9,3 milijona evrov), Jacobson je bil izpuščen z varščino pol milijona dolarjev (463.500 evrov), Smithu pa so odredili pripor. V petek bodo vsi trije formalno obtoženi na sodišču v vzhodnem okrožju New Yorka.

»Na obtožbe se bomo podrobno odzvali, ko bo obtožnica javno znana in ko bo to primerno, a to nameravamo storiti na sodišču, in ne v medijih,« je dejal Brian Bieber, odvetnik Michaela Jeffriesa. Po poročanju ameriških medijev je Smithov odvetnik objavil isto izjavo za svojo stranko, Jacobsonov zagovornik pa se še ni odzval na prošnjo za komentar.