Mladoletni »lovci na pedofile« s fotografijo deklice zvabili moške v gozd, nastal je kaos

Dva moška, ​​stara 55 in 60 let, iz Severnega Porenja-Vestfalije sta prvi žrtvi samooklicanih »lovcev na pedofile« iz regije Harz v Nemčiji, oba pa sta končala s hudimi poškodbami in bila hospitalizirana. Združba jih je zvabila prek fotografije dekleta, ki je nastala s pomočjo umetne inteligence, in jih kasneje pretepla.

Z umetno inteligenco so ustvarili »Izzy iz Ilsenburga« z dolgimi svetlimi lasmi, ki je stara 13 let in išče razmerja s starejšimi moškimi. Tri mesece pozneje je kriminalistični oddelek izsledil tolpo dijakov in začel preiskavo.

Sinovi podjetnikov, obrtnikov

Kriminalisti so zgodaj zjutraj vdrli v domove osumljencev, velika večina aretiranih je bila mlajših od 15 let. Vsi so hodili v srednjo šolo in prihajali iz družin višjega srednjega razreda. Bili so sinovi podjetnikov, obrtnikov in tudi državnih uslužbencev.

Zaradi hudih poškodb oškodovancev obstaja možnost, da se ovadba prekvalificira v poskus umora. »Skupno so preiskali 15 posesti. Osumljencev je 16, večina je mladih, a so tudi mladostniki. Preiskava poteka zaradi hudih telesnih poškodb in ropa,« je povedal višji državni tožilec Hauke ​​​​Rogenbach.

Policisti so osumljenim dijakom zasegli mobilne telefone, tablice in prenosne računalnike. Našli so nedovoljeno pirotehniko, džojnte pa tudi maskirne obleke, ki so jih nosili med napadom.

Starši v regiji Harz so zelo vznemirjeni, a zelo malo jih želi govoriti o tej temi. Sofia D. (37) je povedala, da je potekala preiskava njihovega stanovanja, kot da bi imeli opravka z najhujšimi zločinci. »Naš sin je bil samo v skupini Whatsapp z drugimi. Nikogar ni pretepel, zaupamo mu,« je povedala, poroča Telegraf.rs.

Preberite še: