Mladoletnega morilca Kosto starši umorjenih sošolcev sprašujejo: Zakaj?

Danes se nadaljuje pričanje morilčevega dečka v kazenskem postopku zoper njegovega očeta Vladimirja Kecmanovića zaradi hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost, ker ni zavaroval orožja, ki ga je hranil v stanovanju, s katerim je njegov sin zagrešil poboj, ampak tudi, ker ga je peljal na strelišče in ga učil streljati, pa tudi mati Miljane Kecmanović, katere DNK so našli na tulcih v učilnici, kjer je streljal.

Deček danes odgovarja tudi na vprašanja družinskih članov žrtev, pa tudi na vprašanja svojih staršev, saj so to od sodnice zahtevali na zadnji obravnavi.

Na prejšnjem sojenju je vprašanje postavila mati enega umorjenega otroka, danes pričakujemo, da bodo vprašanja postavili tudi drugi starši. Na sojenju je prisoten tudi glavni tožilec Nenad Stefanović, ki bo tudi zaslišal Kosto, ko bodo drugi končali.

Na prejšnjem naroku je sodni senat vprašal, ali želi mladoletni fant pričati zoper starše, je imel pravico zavrniti, a je sprejel in je zdaj navadna priča. Odgovoriti bo moral na vsako vprašanje, in če ne bo povedal resnice, bo dodatno kaznovan.

Kosta stoji na govornici

Ob 10.18 je Kosta stopil za govornico in začel pričati. Po poročanju srbskih medijev se je zaslišanje začelo z mamo umorjenega Kostinega sošolca Suzano Čikić, ki je priči vprašanja postavljala že na prejšnjem sojenju.

Starši umorjenih otrok. FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Imel je slab odnos z mamo

Deček morilec je kot priča v sodni dvorani potrdil navedbe obtožnice zoper očeta, da je brez težav prišel do orožja, ki ga je hranil v stanovanju. Navedel je tudi, da je bil glavni povod za takšno kaznivo dejanje njegova mati.

Kot poročajo srbski mediji, je deček med zaslišanjem povedal, da je mama od njega nenehno zahtevala, da mora biti najboljši in da je kričala nanj, ko ni bil.

Na vprašanje, ali je to po neuradnih informacijah vplivalo nanj, da je storil zločin brez primere, je odgovoril: »Da, je.«

Zločin je načrtoval več mesecev

Izjavil je tudi, da je načrtoval, da se bo pokol začel v njegovem razredu in da so bili njegova tarča na splošno sedmošolci, ker se je počutil zavrnjenega. Ko so ga vprašali, ali ga je slika, ki jo je imel pred seboj o streljanju na svoje prijatelje v razredu, ustavil, je na kratko odgovoril: »Ne.«

Določen premor

Po poročanju spletne strani Kurir.rs, so okoli 11.20 na današnjem naroku Vladimirju in Miljani Kecmanović določili premor.

Med odmorom so izstopili nekateri odvetniki, nato sestra Dragana Vlahovića, pa tudi matere umorjenih otrok: Natalija Aćimović, Biljana Paunović, Milanka Negić, ki so se ločile in razpravljale, kaj so prej slišale od fanta, ki je ubil njihove otroke, 3. maja lani.