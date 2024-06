Mladenič (22) z lovsko puško sodil očetu, dedku in babici! Razlog je grozen ...

V Knjaževcu v osrednji Srbiji se je v četrtek zgodil trojni umor. Kot piše Nova.rs, je A. M. (22) z lovsko puško pobil svojega dedka M. M. (81), babico S. M. (83) in očeta P. M. (60). Do strašne tragedije je prišlo v njihovi družinski hiši.

Morilec naj bi policiji povedal, da je umore zagrešil iz sočutja, ker je bil njegov dedek senilen, oče pa bolan. Osumljenec pred tem ni bil obsojen, niti ni bil ovaden za kazniva dejanja. Preiskava še poteka, poroča Jutarnji list.

Podpredsednik srbske vlade in notranji minister Ivica Dačić je potrdil, da je dvaindvajsetletni Aleksa Milojević v svoji družinski hiši v Knjaževcu zagrešil trojni umor. »Dedek je bil negiben, oče in babica pa sta bila tudi hudo bolna. Policiji je povedal, da ne more več skrbeti zanje,« je povedal Dačić.