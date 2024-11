Mlada ženska umorjena, osumljenec pobegnil iz države (FOTO)

Policija je v četrtek v prtljažniku avtomobila v Angliji odkrila truplo 24-letne Harshite Brella. Njen dom v Corbyju je bil od kraja najdbe oddaljen približno 155 kilometrov. Preiskava je pokazala, da je bila umorjena, verjetno s strani osebe, ki jo je poznala. Glavni osumljenec, njen mož Pankaj Lamba, je po mnenju policije že zapustil državo.

Harshita, ki je bila pred kratkim žrtev družinskega nasilja, je bila septembra zavarovana z zaščitnim ukrepom proti družinskemu nasilju, ki pa je trajal le 28 dni. Ukrep je nasilnežu prepovedoval stik z njo, vendar nadaljnji pravni postopki niso bili uvedeni.

Soseda o dogajanju pred umorom

Harshitina soseda Kelly Philp je dan pred umorom slišala prepir med moškim in žensko v hiši žrtve. »Slišala sem razburjen glas ženske in prepir v tujem jeziku. Zdelo se mi je, da je prestrašena,« je povedala Philpova. Čeprav je bila zaskrbljena, policije ni poklicala, saj je mislila, da gre za običajen partnerski spor.

Hiša, kjer je Harshita živela, je bila pogosto polna najemnikov, sosedje pa so poročali o hrupu in številnih prihodih in odhodih.

Policija preiskuje ozadje

Policija je dogodek označila za »načrtni incident«. Preiskava vključuje več kot 60 detektivov, ki pregledujejo dokaze in zaslišujejo relevantne osebe. Harshitina smrt je po besedah glavnega inšpektorja Paula Casha tragična izguba mlade ženske z obetavno prihodnostjo.