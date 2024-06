Mehmet ustrelil nosečnico v glavo in ranil še 4 ljudi. Brat razkril možen motiv za zločin

Mehmeta O. (34), ki je v soboto v nemškem mestu Hagen ustrelil nosečnico in nato ranil še štiri ljudi, so aretirali včeraj.

V stanovanju je v soboto v glavo ustrelil nosečnico, nato pa se je odločil nadaljevati poboj. Spustil se je eno nadstropje navzdol in v ena od vhodnih vrat sosedovega stanovanja, izstrelil šest nabojev, se usedel v avto in se odpeljal naprej.

Mehmet se je nato odpeljal dva kilometra naprej do frizerskega salona, ​​kjer je ranil še štiri ljudi.

Njegov brat Ahmet pravi, da ne more razumeti, kaj je Mehmeta navedlo na tako grozen zločin. »Ni bil nasilen. Edino, kar sem opazil, je, da se je pred kratkim umaknil vase,« je dejal Ahmet. Ahmet je nato dodal, da je bil njegov brat depresiven, ker se je njegova mlajša hči rodila s hudimi motnjami.

»Deklica je danes praznovala svoj drugi rojstni dan. To je zelo žalosten rojstni dan. Ob rojstvu so mu rekli, da bo živel le osem let. To ga je uničilo. Z ženo se je pogosto prepiral zaradi tega, drug drugega sta krivila za to, kar zgodilo, čeprav ni nihče kriv, da se je punčka tako rodila,« je dodal strti brat.

V noči med soboto in nedeljo so vesoljske policijske enote v iskanju Mehmeta s termovizijskimi kamerami preiskale okolico Hagena.

Mehmet se je po krvavem zločinu z avtom odpeljal do najbližjega parkirišča, nato pa peš pobegnil v gozd. Policisti so ga uspeli izslediti in prijeti šele včeraj popoldne.

Tiskovni predstavnik policije je včeraj sporočil, kakšno je stanje poškodovanih oseb. »Zdravstveno stanje najmanj dveh ljudi, vključno z osumljenčevo ženo, se je ponoči dramatično poslabšalo. Njuni življenji sta ogroženi,« je povedal tiskovni predstavnik policije, poroča telegraf.rs.