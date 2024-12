Med žrtvami morilca z božičnega sejma devetletni deček: »Zdaj si z babico in dedkom v nebesih«

Moškega, ki je v petek z avtomobilom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu ter ubil pet ljudi, ranil pa več kot 200, so obtožili petkratnega uboja. Včeraj zvečer so ga privedli pred sodnika, ki je zanj odredil pripor, preiskava tragičnega dogodka pa se nadaljuje.

Medtem tudi v javnost prihajajo vedno bolj pretresljive podrobnosti. Znano je, da je 50-letni Taleb A. s svojim črnim terencem ubil štiri ženske in komaj devet let starega dečka.

Njegova mama je na družabnem omrežju s svetom delila ganljiv zapis, v katerem se sprašuje, zakaj je moral umreti ravno njen sin. »Zdaj si z babico in dedkom v nebesih, zelo sta te pogrešala. Tako zelo, kot te bomo zdaj mi. A v naših srcih boš živel dalje, za vedno, to ti obljubim,« je med drugim zapisala zlomljena mama nesrečnega dečka.

Sosedje ne morejo verjeti

Da ne morejo verjeti, kaj je storil, pa so nemškim novinarjem povedali sosedje 50-letnega Taleba, ki da je bil zelo miren in na noben način ni izstopal. Mnogi so zato zdaj povsem prestrašeni in ne vedo, komu lahko sploh še zaupajo.

Kot pravijo, se je izkazalo, da je nevarnost bližje, kot si lahko mislijo, nevaren pa je lahko kdorkoli. Kot je znano, je bil napadalec zdravnik, torej nekdo, ki je med ljudmi praviloma spoštovan, saj naj bi jim pomagal, življenja pa reševal in ne jemal.

Motiv za napad sicer še vedno ni znan, po navedbah državnega tožilca pa bi to lahko bilo nezadovoljstvo napadalca z obravnavo beguncev iz Savdske Arabije, od koder je bil tudi sam, v Nemčiji.