Med inšpekcijo na terenu umrl, ko se je zrušil nanj del strehe šole (FOTO)

V španski regiji Valencija je danes med inšpekcijo umrl moški, ko se je zrušil del strehe šole. Skupaj še z enim delavcem, ki je utrpel poškodbe, sta ravno preverjala stanje stavbe in opravljala čistilna dela po nedavnih poplavah.

Šola se nahaja v kraju Massanassa jugozahodno od mesta Valencia, ki velja za enega bolj prizadetih v nedavnih poplavah. Premier Pedro Sanchez je na družbenem omrežju X izrazil sožalje.

Med hudimi poplavami, ki so konec oktobra prizadele Španijo, je umrlo najmanj 229 ljudi, od tega 221 v regiji Valencija. Še vedno pogrešajo pet ljudi.

Po izredno močnem deževju so številne reke prestopile bregove, celo običajno suha struga se je spremenila v hudournik, poplave pa so zajele številna mesta v Valenciji. Še vedno so vidne posledice poplav, med drugim so ostali kupi avtomobilov, nekatere garaže so še pod vodo. Ta ponedeljek naj bi se začela dela za odvoz več kot 120.000 vozil, ki so jih poškodovale poplave.

