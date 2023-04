Grozljivka: tri mlada dekleta brutalno umorili: »Bile so v kopalkah« (FOTO)

Iz Ekvadorja poročajo o grozljivem zločinu. Manekenko, pevko in študentko so našli pokopane v plitkem grobu s prerezanimi vratovi. Pred tem so jih neznani storilci mučili. Nayeli Tapia (22), Yuliana Macias (21) in 19-letna Denissa Reyna so bile pogrešane prejšnji teden, potem ko so odšle na plažo.

Policija zdaj z vsemi močmi poskuša odkriti, kdo stoji za gnusnimi umori, medtem ko družine žrtev prosijo ljudi, naj ne ugibajo, da so njihove smrti povezane s trgovino z mamili, navaja Daily Mail.

Trupla so našli ob reki Esmeraldas v bližini mesta Quininde. Lokalni ribiči so opazili, da se psi zadržujejo na bregu reke in nekaj vohajo. Čutiti je bilo tudi smrad.

Lokalni mediji so poročali, da so bila dekleta zvezana in da so imela usta prekrita s povoji.

»Bile so mlade, v kopalkah, lahkih oblačilih in kratkih hlačah,« je ob tem povedal Diego Velastegui, policist v mestu Quinindeo.