Mamico dveh otrok živo zažgali, policija še vedno išče odgovore

Tracey Mertens, 31-letna mati dveh otrok, je bila 23. decembra 1994 kruto umorjena. Na cerkvenem dvorišču v angleškem Eatonu jo je nekdo polil z bencinom in zažgal.

Po tem, ko je utrpela opekline na 95 odstotkih telesa, je še 12 ur ostala pri življenju in detektivom povedala vse, kar je lahko, preden je umrla.

Rekonstrukcija dogodkov

Mertensova je policiji razkrila, da sta jo na njenem nekdanjem domu v Birminghamu, kjer je prevzela knjižico za socialne prejemke, ugrabila dva moška.

Z rumenim Ford Escortom sta jo odpeljala do cerkvenega dvorišča v Eatonu in tam izvedla grozljivi napad. Kmalu zatem jo je opazil mimoidoči, ki je poklical pomoč, a njene poškodbe so bile prehude.

30 let brez odgovorov

Kljub obsežni preiskavi, številnim aretacijam, forenzičnim pregledom in nasvetom tožilstva še nihče ni bil obtožen umora. Primer ostaja odprt, policija pa znova poziva javnost k pomoči pri iskanju novih informacij.

Detektiv inšpektor Nigel Reid iz policije Cheshire je dejal: »Tracey je umrla nasilne in grozljive smrti. Bila je izjemno pogumna in nam je povedala vse, kar je lahko, preden je umrla. Kljub našim prizadevanjem storilcev še nismo našli.«

Policija je ob 30. obletnici tragedije pozvala vse, ki imajo kakršne koli informacije o dogodku, naj stopijo v stik z njimi. »Ta čas je za njeno družino še vedno izjemno težak,« je dodal Reid.