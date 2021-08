Mama z golimi rokami nad zver, ki je napadla malčka (5)

Napadalno zver so ustrelili

Puma ali z drugimi besedami tudi »gorski lev« ali »panter«, je sesalec iz družine mačk, ki spadajo med red zveri. Prihaja iz Amerike. Ta velika samotarska mačka za svoje življenje potrebuje večja območja, kot katerikoli drugi sesalec na zahodni polobli. Zavzema območje od Jukona v Kanadi do južnih Andov v južni Ameriki.

Neverjetna zgodba o junaštvu prihaja iz Kalifornije. Tam je v četrtek 30 kilogramov težka puma napadla otroka (5), ki se je igral ob hiši v Calabasasu, je poročal Guardian.Zver ga je vlekla več deset metrov po dvorišču, je ob tem povedalpredstavnik za odnose z javnostmi kalifornijskega oddelka za ribe in prostoživeče živalske vrste.Otrok je ob napadu dobil hude poškodbe po glavi in zgornjem delu trupa, a je v stabilnem stanju. »Je pa prava junakinja njegova mama, ki je sinu zagotovo rešila življenje,« je dodal Foy.Zaslišala je nemir na dvorišču, ko je bila v hiši in nato stekla ven in z golimi rokami tolkla pumo. Potem ko so ranjenega dečka starši odpeljali v bolnišnico so o napadalni pumi obvestili pristojne. Pumo so pozneje ustrelili rangerji.