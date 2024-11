Krvavi prizori na francoskem vlaku: enemu odsekali roko, drugemu razbili lobanjo (VIDEO)

Na železniški postaji v kraju Ozoir-la-Ferriere na obrobju francoske prestolnice so bili v množičnem pretepu ranjeni štirje ljudje, od tega dva huje, je sporočila policija. Dodali so, da so bile poškodbe povzročene s sekiro.

Vzrok za množični pretep, v katerega so bili vpleteni tudi mladoletniki, (še) ni znan

Eni od žrtev so odrezali roko, drugi pa razbili lobanjo, je dodal vir, ki je želel ostati neimenovan, piše Independent.

Pretep je davi okrog 8. ure izbruhnil na vlaku, medtem ko je stal na železniški postaji v kraju Ozoir-la-Ferriere približno 30 kilometrov jugovzhodno od središča Pariza, so sporočile francoske železnice.

Vzrok za množični pretep, v katerega so bili vpleteni tudi mladoletniki, po poročanju lokalnih medijev za zdaj ostaja neznan.