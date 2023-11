Pretresena Kristina: »Zadel jo je naravnost v srce. Njega pa ni takoj ubil. Ubil ga je drugi strel«

Policija je sporočila, da je izsledila moškega, ki naj bi 26. oktobra zjutraj v bližini Zaprešića ubil dva psa, medtem ko se je lastnica z njima sprehajala ob jezeru. Zagrebška policijska uprava je tako razkrila, da gre za 64-letnega moškega, ki ga kazensko preiskujejo zaradi mučenja živali.

Zadel jo je naravnost v srce. Njega pa ni takoj ubil. Ubil ga je drugi strel«

Lastnica psov Kristina Kodrnja, ki so ji Tilo in Sebastijana na sprehodu surovo usmrtili, je za dnevnik.hr povedala, da so odjeknili trije streli, psi pa so bili od nje oddaljeni približno sto metrov.

»Psa je ustrelil profesionalec. Zadel jo je naravnost v srce. Njega pa ni takoj ubil. Ubil ga je drugi strel,« je povedala pretresena lastnica psov.