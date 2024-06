Kot iz najhujše more: morski pes v dveh urah udaril dvakrat

Morski psi praviloma ne napadajo ljudi, vseeno pa sta se floridski plaži v okrožju Walton v petek popoldne spremenili v skoraj prizorišče kultne srhljivke Žrelo. V slabih dveh urah je morski pes – ali pa morda dva – namreč udaril dvakrat in ostre zobe zasadil v tri plavalke. Ena žrtev je izgubila del leve roke, resne poškodbe na eni roki in stegnu je utrpela druga, tretji pa je uspelo ubežati z le manjšimi ranami na spodnjih okončinah.

Za 45-letno žensko se je popoldanska osvežitev na plaži spremenila v krvavo moro. V enem trenutku je uživala v poletni morski osvežitvi, v drugem pa se je od nikoder pojavila močna čeljust morskega psa. Ostra bolečina jo je prestrelila v območju pasu, zver pa je nato zobe zasadila še v njeno roko. Čeprav so jo s helikopterjem takoj prepeljali v bolnišnico, ji zdravniki roke niso mogli rešiti, del levice so morali amputirati.

6,4 kilometra narazen sta se zgodila napada.

To je bilo na plaži Watersound, na plaži Inlet, le dobrih šest kilometrov stran in 90 minut pozneje, pa je morski pes presenetil skupino najstnic, ki so čofotale v vodi do pasu, vodne zabave se bosta 17-letnica in 15-letnica spominjali s strahom. Ena je bila močno ranjena in so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, druga pa je imela nekoliko več sreče.

Plaži sta bili v petek zaprti. FOTO: Mike Blake/Reuters

Zaradi napadov so plaži takoj zaprli, dan pozneje sta na njih zaplapolali vijolični zastavici, ki sicer dopuščata plavanje, a le ob obilici pozornosti na morebitno nevarnost. »Pri plavanju bodite previdni in pozorni tudi na varnost vaših bližnjih,« je sporočil urad tamkajšnjega šerifa in dodal, da so bili morski psi v teh vodah vedno prisotni, zaradi česar previdnost ni nikoli odveč.

Katera vrsta morskega psa je povzročila paniko, ni znano. V floridskih vodah sicer najpogosteje napadejo morski biki in črnoplavuti grebenski morski psi, v petek pa so tam opazili dobre štiri metre veliko kladvenico.