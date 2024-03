Kosta K. se je navduševal nad satanizmom, imel se je za gospodarja življenja in smrti

Kosta K. (14), deček, ki je 3. maja lansko leto v beograjski šoli Vladislav Ribnikar ubil devet sošolcev in paznika Dragana Vlahovića, je imel skrivni zvezek, ki je poln tako grozljivih opažanj in podrobnosti, da so bili osupli celo preiskovalci.

Med preiskavo stanovanja so namreč našli dnevnik, ki pojasnjuje motive grozovitega zločina in nakazuje, da je bil morilec obseden z zlom in da je imel popolnoma podrte moralne vrednote.

Med preiskavo stanovanja so našli dnevnik. FOTO: A.m./ata Images, Pixsell

»Očitno je, da so Kosto navduševali satanistični obredi in simboli smrti. Ob domnevno vsakdanjih opravilih je zapisoval tudi svoja opažanja, povsem neznačilna za otroka te starosti. Ob imenih sošolcev je risal glave in pentagrame trupel, pisal, da jih sovraži, da ga nihče ne razume in da se bo maščeval. Iz teh zapiskov je razvidno, da je, ker je bil zelo inteligenten, študiral zgodovino starih ljudstev, vendar se je osredotočil na bogove smrti, grškega Thanatosa in egipčanskega Sekerja. Skratka, navduševalo ga je vse, kar je bilo povezano s smrtjo in umori,« je povedal vir blizu preiskave.

Gospodar življenja in smrti, otroška bolna igra!

Med drugim je pogosto risal troglavega psa Kerberja, ki naj bi po mitologiji pozdravil pokojne v podzemlju in jim preprečil vrnitev iz Hada v svet živih.

»Identificiral se je s tem mitskim bitjem, saj se je imel za gospodarja življenja in smrti. S tem je mogoče razložiti tudi njegovo napoved enemu od tovarišev, ki mu je zaupal, da se mu marsikdo zameri in da mu »nihče ne uide«. Žal ga takrat nihče ni jemal resno,« zaključi.

V tragediji je umrlo devet šolarjev in varnostnik. FOTO: Armin Durgut, Pixsell

Grozljivi zločin

Spomnimo, grozljivi zločin se je zgodil 3. maja v Osnovni šoli Vladislav Ribnikar na Vračarju, ko je deček Kosta ob 8.40 oborožen pritekel v stavbo. Z vrat šole je streljal na varnostnika Dragana Vlahovića, ki je kmalu podlegel poškodbam. Fant je nato meril na tri učenke, ki jih je ubil.

Kostin krvavi pohod se je nadaljeval v kabinetu za zgodovino, kjer je imel pouk njegov oddelek VII/2. Ranil je učiteljico zgodovine Tatjano Stevanović, nato pa streljal na svoje prijatelje. Najprej je ubil pet otrok in jih šest ranil.

Žal je po 12 dneh bojev poškodbam podlegla še ena učenka Osnovne šole Vladislava Ribnikarja, tako da se je število žrtev povzpelo na deset, poroča informer.rs.

