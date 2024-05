Dobra vila Maja: zakaj vas premetava sem ter tja (Suzy)

Vsi veste, kaj je svet dvojnosti oz. četrte dimenzije. Vsi veste, da izkušamo dva pola, da lahko najdemo sredino, srednjo pot, točko nič oz. ravnotežje. Vse to si lahko predstavljamo kot trikotnik. Na eni strani je tema, na drugi svetloba in v sredini, kjer je vrh trikotnika najvišji, neka nova energija in ravnovesje. Se pravi, da vedno izkušamo dva pola neke stvari, da najdemo njeno središče. Spoznala sem, da je ta center, točka nič, neka nova energija. Kaj mislim s tem? Ko prideš v to točko na glede spoznanja o čemer koli, v resnici odpade vse znanje, ki si se ga naučil skozi to. Razjasnimo...