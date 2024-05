Načinov, kako se znebiti podočnjakov, je več

Zaradi podočnjakov smo videti ves čas nenaspani, utrujeni, tudi starejši. Ni torej čudno, da si jih, vsaj pripadnice nežnejšega spola, trudimo zakriti.

Najpogostejši vzrok zanje je neravnovesje v ciklu spanja. Ne le pomanjkanje spanca, tudi če ga je preveč, je lahko kriv za temne kolobarje pod očmi. Dehidracija še okrepi njihov videz, saj so oči videti upadle, če nam manjka vode, koža pa je bolj suha, brez leska. Krive so lahko alergije in čezmerna izpostavljenost soncu, ki lahko povzroči nastanek preveč melanina, kar pri ljudeh s temnejšo poltjo lahko povzroči močno pigmentacijo okoli oči. Težavo imajo pogosto tudi slabokrvni ljudje, saj je njihova koža zaradi pomanjkanja rdečih krvničk bolj bleda. Kdor se od mladosti spopada z izrazitimi podočnjaki, pa naj krivca išče v genetiki.

Voda ni pomembna le za kožo, videz, temveč za delovanje celotnega organizma. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Kako se znebiti podočnjakov? Načinov je več. Pomagamo si s hladnim obkladkom: krpico, namočeno v hladno vodo, za nekaj minut položimo na podočnjake (lahko tudi na ves obraz), uporabimo lahko žlico, ki smo jo čez noč pustili v hladilniku, pomaga tudi rezina kumare (ki jo potem mirno pohrustamo). S hladnimi predmeti zožimo krvne žile in se znebimo otekline.

Za nekaj minut na podočnjake položimo žlico, ki smo jo čez noč pustili v hladilniku.

Pomembno je dovolj piti: voda predstavlja 70 odstotkov našega telesa in je ključnega pomena za različne procese. Tudi zeleni čaj prija, vsebuje več koristnih snovi za organizem, kofein (upočasnil naj bi staranje in ščitil pred UV-žarki) in antioksidante, ki povečajo prekrvitev kože, pripisujejo mu še protivnetne učinkovine. Porabljenih vrečk torej ne zavržemo, pač pa ohladimo in ohlajene položimo na oči za 15 minut.

Naj bodo ohlajene. FOTO: Omgimages/Getty Images

Kot rečeno, je koža zaradi pomanjkanja spanja videti bolj utrujena, bleda, podočnjaki so bolj izraziti. Vsako noč bi morali spati od sedem do osem ur, ne le zaradi kože, ampak bomo le tako naslednji dan normalno funkcionirali.

Zmanjšamo vnos soli, saj je ta, če je zaužijemo preveč, lahko vzrok za podočnjake. Zaradi preveč soli se zadržuje voda v telesu, kar lahko povzroči zabuhlost, tudi pod očmi. Uživamo hrano, bogato s kolagenom in železom, vitaminom C, slednji pomaga koži absorbirati hialuronsko kislino, ki je pomembna za našo kožo, a se njena tvorba s staranjem zmanjšuje, vpliva tudi na povečanje kolagena v koži, ki skrbi za njeno elastičnost. Najdemo ga v številnih vrstah sadja in zelenjave, tudi jagodah, ki jih je te dni veliko.

Vsako noč bi morali spati od sedem do osem ur.

Pomembna je uporaba kreme za sončenje (naj ščiti pred UVA- in UVB-žarki), ne le poleti, tudi pozimi bi jo morali uporabljati; ne poskrbi le za podočnjake, temveč pomaga ohranjati mladost naše kože. Nujna je tudi primerna nega, pred spanjem je treba temeljito odstraniti vsa ličila.