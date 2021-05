Jutro po katastrofi v marini: škoda je večmilijonska (FOTO in VIDEO)

Uničujoče posledice požara. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Jutro po uničujočem požaru v marini Kaštela so gasilci še vedno v marini in odpravljajo posledice požara, v katerem je nastala večmilijonska škoda. Jutarnji poroča, da še ni znano, zakaj je zagorelo na jahti bivšega kaštelskega župana. Ko je požar izbruhnil, je bila na jahti tudi posadka, ki se je takoj začela boriti z ognjenimi zublji, vendar zaman. Požar se je z goreče jahte razširil še na pet drugih luksuznih 20-metrskih jaht in jih popolnoma uničil, več drugih pa je poškodoval.Gasilci so se na vse pretege trudili pogasiti požar, a je vseeno nastala velika škoda. Gost črn oblak dima je bil viden vse do Splita. »To je strašno. Še nikoli nisem videl, da bi se požar tako hitro širil. Jahta je bila vas v plamenih. Ljudje so kričali na vse strani, bilo je kot vojno stanje,« je dejal očividec.Lastnik jahte, na kateri je najprej zagorelo in je hkrati tudi lastnik marine, je za Slobodno Dalmacijo povedal, da je materialna škoda ogromna. Zakaj je zagorelo, še ne ve, a je prepričan je šlo za človeški faktor. »K sreči ni pihal veter, če bi pihalo, bi bilo še veliko hujše, pa je že zdaj katastrofalno.«