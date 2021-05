Grozljivi prizori s hrvaške obale: ognjeni zublji goltali vse pred sabo (VIDEO)

Hrvaški mediji poročajo o grozljivih prizorih iz mesta Kaštel Gomilica na Jadranskem morju, kjer ognjeni zublji goltajo vse pred seboj, med drugim tudi čolne. Vse gasilske enote so bile na terenu. Gasilci skušajo zajeziti požar, a jim to onemogoča močan veter. Slišijo se tudi eksplozije, poroča Dalmacija danas.»Ob 20.15 je v marini Kaštel v Kaštel Gomilici izbruhnil požar na več čolnih, ki so bili na zunanjem privezu. Za zdaj nimamo informacij o poškodovanih osebah. Trenutno gasimo požar,« so za medije sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.Okoli 22. ure je bil večji del požara pogašen. Mesto pa je bilo povsem zadimljeno, širil pa se je smrad po plastiki.Upraviteljica marine je za portal Index.hr dejala, da so bilo v požaru, ki je povzročil ogromno materialno škodo, uničene tudi jadrnice.